Вертолеты ФСО прилетели на Пискаревское кладбище

Посадку четырех вертолетов в районе Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге заметили жители близлежащих домов.

Посадку четырех вертолетов в районе Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге заметили жители близлежащих домов.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации кладбища, вертолеты приземлились не на самом кладбище, а на прилегающей автостоянке, которая может использоваться и в качестве посадочной площадки. И посоветовали: «За остальными комментариями — в Федеральную службу охраны».

Напомним, что сегодня в Петербурге президент РФ Владимир Путин встречается с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.