Глава СК Бастрыкин вылетел в Сочи
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин вылетел из Москвы в Сочи. По данным трекера Flightradar24, самолет Ту-214 выполняет рейс специального летного отряда "Россия" под позывным RSD91.
Напомним, комиссию по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М Минобороны РФ в Черном море возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее Минобороны РФ отвергло версию теракта. Среди возможных причин крушения были названы ошибка пилотирования, отказ техники и нарушения при загрузке самолета, повлекшие нарушение центровки.
Справка:
Рано утром 25 декабря в Черное море упал самолет Ту-154 Минобороны РФ. На борту находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, представители российских СМИ.