Источник: На месте крушения Ту-154 найдены тела 10 погибших

Тела десяти человек, погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Черного моря под Сочи, обнаружены на данный момент. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Поисковая операция продолжается. На данный момент найдены 10 погибших", – сказал собеседник агентства. По его словам, обломки самолета упали на расстоянии от 1,5 км до 6 км от береговой линии. "Также обнаружена часть документов и личных вещей пассажиров", – добавил источник.

Ранее сообщалось об обнаружении тел семерых погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека.