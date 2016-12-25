Личности жертв авиакатастрофы под Сочи установит генетическая экспертиза
Для опознания останков погибших при крушении военного самолета Ту-154 под Сочи потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Сербского Зураба Кекелидзе.
Специалисты Центра намерены связаться с сочинскими врачами для проведения консультации.
По последней информации, на борту Ту-154 находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа.
Справка:
Рано утром 25 декабря в Черное море упал самолет Ту-154 Минобороны РФ. На борту находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, представители российских СМИ.