Личности жертв авиакатастрофы под Сочи установит генетическая экспертиза

Для опознания останков погибших при крушении военного самолета Ту-154 под Сочи потребуется генетическая экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра имени Сербского Зураба Кекелидзе.

Специалисты Центра намерены связаться с сочинскими врачами для проведения консультации.

По последней информации, на борту Ту-154 находились 92 человека, в том числе 8 членов экипажа.