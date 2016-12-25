В связи с авиакатастрофой 26 декабря станет в России днем траура

Понедельник, 26 декабря, в России будет объявлен общенациональным днем траура в связи с авиакатастрофой в Краснодарском крае. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

В настоящий момент Путин находится в Санкт-Петербурге, он встречается с президентом Казахстана Нурсултаном Назарабаевым, который уже выразил свои соболезнования.

В официальном сообщении говорится: "Глава государства с глубоким прискорбием воспринял печальное известие о трагической гибели российских граждан в результате крушения самолета Министерства обороны России в районе города Сочи".

Напомним, сегодня под Сочи упал в Черное море самолет Ту-154 Минобороны РФ. На борту находились военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, представители российских СМИ.