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25.12.2016 14:26

Министр экономического развития Крыма подал в отставку

Министр экономического развития Крыма Валентин Демидов подал в отставку в связи с переходом на новое место работы, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Крыма.

"Да, мы подтверждаем, что Демидов написал заявление об отставке, он переходит на новое место работы, куда именно, лучше спросить у него", – сказала собеседница агентства.

Демидов возглавлял министерство экономического развития Крыма с июня 2015 года.

По сообщениям ряда СМИ, Демидов будет работать в Севастополе.

Источник: ТАСС


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