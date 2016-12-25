Минобороны: К поискам рухнувшего в Черное море Ту-154 привлечены 63 водолаза

Официальный представитель Минобороны генерал Конашенков уточнил количество находившихся на борту разбившегося утром в воскресенье, 25 декабря, самолета: 8 членов экипажа и 85 пассажиров.

На данный момент, как сообщил Игорь Конашенков, место катастрофы определено, выживших не наблюдается.

В Сочи прибыла комиссия Минобороны во главе с заместителем министра Павлом Поповым. Для организации оперативного управления, координации спасательных сил и организации доставки родственников погибших к месту катастрофы развернуты оперативные пункты в Чкаловском, Адлере и в порту Сочи.

В ходе поисково-спасательной операции обнаружено и поднято четыре тела погибших.

В настоящее время в поисковой операции задействованы 63 водолаза Черноморского флота, перебрасываются около 50 водолазов с других флотов.

Как сообщает генерал Конашенков, упавшим самолетом управлял опытный военный летчик 1-го класса, с налетом около 3500 часов.