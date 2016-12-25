Организаторы детского шоу в Пскове сбежали с деньгами от проданных билетов

В субботу и воскресенье в Ледовом дворце в Пскове должны были состояться новогодние представления для детей, однако гражданам попасть на них было не суждено: шоу были отменены, а их организаторы исчезли, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД.

В полицию поступило несколько заявлений от жителей Пскова и Псковской области, которые успели приобрести билеты на мероприятие в рамках тура "Дед Мороз. Начало". Всего на шоу было продано билетов на сумму около 1 миллиона рублей.

На новогоднее представление приехали дети из разных уголков региона, однако, как выяснилось, организаторы шоу забрали деньги, вырученные с продаж, и скрылись.

От действий злоумышленников пострадали не только зрители, но и артисты, прокатчики оборудования, гостиница и непосредственно Ледовый дворец, которым были предложены условия постоплаты.

В настоящий момент полиция проводит проверку по факту произошедшего, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Отметим, что 26 и 27 декабря представления в рамках этого же тура, согласно расписанию, должны пройти в Великом Новгороде, а 3-4 января 2017 года – в Петрозаводске.