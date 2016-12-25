На место крушения Ту-154 вылетел самый большой в мире вертолет

В район падения самолета Ту-154М Минобороны РФ под Сочи вылетел тяжелый вертолет Ми-26 МЧС с регистрационным номером 32821.

Это самый большой вертолет в мире. Его длина 40 метров, диаметр восьмилопастного несущего винта 32 метра. Он может перевозить грузы до 20 тонн, в том числе внутри грузовой кабины длиной 12 метров.

В рамках работ на месте крушения он может использоваться как для перевозки обломков упавшего самолета на внешней подвеске, так и для транспортировки барокамеры. Она необходима водолазам. Напомним, глубина Черного моря в районе крушения составляет до 110 метров.

Вертолет участвовал в операции по перемещению тренировочного ТУ-134 на базу МЧС в Рыбацкое в 2009 году Фото: Архив/Валентин Илюшин/"Фонтанка.ру"