На место крушения Ту-154 вылетел самый большой в мире вертолет
В район падения самолета Ту-154М Минобороны РФ под Сочи вылетел тяжелый вертолет Ми-26 МЧС с регистрационным номером 32821.
Это самый большой вертолет в мире. Его длина 40 метров, диаметр восьмилопастного несущего винта 32 метра. Он может перевозить грузы до 20 тонн, в том числе внутри грузовой кабины длиной 12 метров.
В рамках работ на месте крушения он может использоваться как для перевозки обломков упавшего самолета на внешней подвеске, так и для транспортировки барокамеры. Она необходима водолазам. Напомним, глубина Черного моря в районе крушения составляет до 110 метров.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 разбился рано утром 25 декабря под Сочи. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.