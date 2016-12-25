Кобзон должен был лететь вместе с Ансамблем Александрова

Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре народный артист СССР Иосиф Кобзон сообщил, что должен был лететь вместе с ансамблем имени Александрова на потерпевшем крушение Ту-154 Минобороны, передает ТАСС.

«14-го числа у нас был концерт с ними в Колонном зале, и (руководитель Ансамбля им. Александрова Валерий) Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь. Но видите, как следующий раз обернулся…» — сказал он.

Кобзон также выразил свои искренние соболезнования и назвал произошедшее трагедией для культуры и армейской аудитории.

Самолет Министерства обороны России Ту-154, на борту которого находились 84 пассажира и восемь членов экипажа, вылетел из аэропорта Адлера 25 декабря в 5.20 мск и потерпел крушение в акватории Черного моря спустя семь минут полета.

По данным Минобороны, обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50–70 метров. Среди погибших — по три сотрудника Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

Также на борту находилась глава Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Большую часть пассажиров — 64 человека — составляли артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.