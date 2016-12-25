В месте падения Ту-154 будет работать глубоководный аппарат «Фалькон»
Для проведения работ в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море на место катастрофы доставят глубоководный аппарат «Фалькон». Ориентировочная глубина в данном районе – от 80 до 110 м. Об этом сообщает сайт Южного регионального центра МЧС России.
Кроме того, на место прибудут спасатели и водолазы Государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Их вместе с необходимой аппаратурой доставят самолётом Ил-76.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.