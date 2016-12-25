В месте падения Ту-154 будет работать глубоководный аппарат «Фалькон»

Для проведения работ в районе крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ в Черном море на место катастрофы доставят глубоководный аппарат «Фалькон». Ориентировочная глубина в данном районе – от 80 до 110 м. Об этом сообщает сайт Южного регионального центра МЧС России.

Кроме того, на место прибудут спасатели и водолазы Государственного центрального аэромобильного отряда «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Их вместе с необходимой аппаратурой доставят самолётом Ил-76.