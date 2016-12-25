КС может вернуть суд присяжных для пожилых мужчин

Конституционный суд вновь рассмотрит дело о доступе к суду присяжных в России. На сей раз служители Фемиды решат, имеют ли право на гуманное правосудие мужчины после 65 лет. Жалобу в КС подал Виктор Лабусов, находящийся в одной из колоний Ростовской области.

Это следует из материалов, размещённых на сайте суда 22 декабря, и обращения Лабусова, находящегося в распоряжении «Фонтанки».

В 2015 году Виктора Лабусова обвинили по статье 105 Уголовного кодекса («Убийство двух или более лиц», а также «малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»). Заявитель пожелал, чтобы его судила коллегия присяжных, но получил отказ. Дело в том, что Лабусов – 1948 года рождения, преступление совершил в 66 лет. Согласно российским законам, мужчине в таком пожилом возрасте не могут назначить смертную казнь (чисто теоретически она, вопреки мораторию, в России сохраняется). Но за это приходится расплачиваться отсутствием суда присяжных.

Такой порядок установила Государственная дума в 2013 году, чтобы разгрузить отечественные суды. Вместе с пожилыми мужчинами формула «ни смертной казни, ни присяжных» изначально распространялась на детей и женщин. Однако в 2016 году дамы отбили своё право на присяжных через Конституционный суд. Тогда думские нововведения оспорила челябинская детоубийца Алёна Лымарь, и КС к её аргументам прислушался – велел законодателям внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс.

По стопам Лымарь пошёл и Виктор Лабусов. Он требует вернуть суд присяжных мужчинам, достигшим 65-летнего возраста. Иная ситуация «противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом, гарантируемому всем, независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств», пишет заявитель.

Когда будет рассмотрено дело Лабусова, в графике суда пока не уточняется. Скорее всего, слушание проведут уже в 2017 году. То, что КС принял дело к рассмотрению, говорит о высоких шансах жалобы на успех.