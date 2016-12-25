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25.12.2016 13:07

«СОГАЗ» готовится выплачивать компенсации после крушения Ту-154

Граждане, находившиеся на борту упавшего под Сочи самолета Ту-154 Минобороны РФ, были застрахованы в компании «СОГАЗ».

Как сообщается на сайте компании, в «СОГАЗе» застрахована ответственность Минобороны РФ за причинение вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц при эксплуатации воздушных судов». Страховщик готов произвести выплаты в кратчайшие сроки.

Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего, по данным компании, составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие. Выплаты получат семьи не только военных, но и других пассажиров.

По уточненным данным военного ведомства, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Напомним, по данным Минобороны РФ, отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, пропала с радаров в 5.40 мск. Фрагменты корпуса Ту-154 обнаружены в 1,5 километра от Черноморского побережья Сочи на глубине 50 – 70 метров.

 


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