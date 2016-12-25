Источник: Ту-154 мог упасть из-за ошибки при загрузке
Крушение самолета Минобороны РФ Ту-154М могло произойти из-за ошибки при его загрузке. Об этом "Фонтанке" сообщил источник в Минобороны РФ.
На борт вылетавшего в Сирию самолета могли поместить слишком много груза. Из-за этого борт взлетал с перегрузом, что стало одним из факторов произошедшей трагедии.
Кроме того, наземный персонал мог ошибиться с размещением груза внутри багажного отсека. В этом случае у самолета была нарушена центровка. Другими словами, после уборки закрылков он мог начать неконтролируемо пикировать или же "сесть" на хвост.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.