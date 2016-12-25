Союз журналистов обещает выплаты семьям погибших в Ту-154 коллег

Союз журналистов России обещает оказать помощь семьям коллег, погибших в крушении Ту-154 под Сочи. Напомним, на борту самолёта Минобороны, направлявшегося на авиабазу Хмеймим, были сотрудники Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда».

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» глава Союза журналистов Всеволод Богданов, на встрече с семьями погибших планируется обсудить размер материальной помощи.

«Каждой семье мы поможем материально. Обязательно соберемся семьями в Доме журналистов. Поговорим, какая помощь какой семье нужна. Семьям будем помогать теперь все время», – сказал он.

Сегодня утром над Черным морем разбился самолёт Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди них были военные, журналисты Первого канала, НТВ и телеканала «Звезда» и артисты Ансамбля имени Александрова.