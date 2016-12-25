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25.12.2016 12:42

Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фигурному катанию

Исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды для участия в чемпионате Европы по фигурному катанию в чешской Остраве. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ФФККР Александр Коган.

Право выступить на турнире завоевали два первых номера по итогам чемпионата России, третьего определили специалисты ФФККР.  Также согласно спортивному результату на чемпионате России были определены трое запасных в каждой дисциплине.

В женском одиночном катании на ЧЕ-2017 Россию представят Евгения Медведева, Мария Сотскова и Анна Погорилая, в мужском – Михаил Коляда, Александр Самарин и Максим Ковтун.

В парном катании в Остраве выступят Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. В танцах – Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, а также Никита Кацалапов и Виктория Синицина.

При формировании окончательного состава на чемпионат мира будут учитываться результаты Кубка России, который пройдет с 12 по 18 февраля в Саранске. "В финале Кубка России мы планируем посмотреть всех, кто не отобрался на чемпионат Европы, – отметил Коган. – Если кого-то будет необходимо заменить, мы будет учитывать результаты этого турнира".

Чемпионат Европы пройдет в Остраве с 25 по 29 января 2017 года.

Источник: ТАСС


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