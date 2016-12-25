Телеканалы НТВ и РЕН ТВ снимают с эфира развлекательные программы в связи с крушением Ту-154.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе НТВ, принято решение изменить сетку вещания телеканала. "На НТВ сегодня снимается с эфира развлекательная программа "Киношоу", которая должна была выйти в 22:40 мск", – сказал представитель телеканала.

На РЕН ТВ сообщили ТАСС, что телеканал изменил сетку вещания в связи с крушением Ту-154. "Телеканал РЕН ТВ снимает с эфира все развлекательные программы в связи с произошедшей трагедией и в память о ее жертвах. Кроме того, сегодня с 9:55 каждый час в эфир телеканала выходят внеплановые экстренные выпуски новостей", – сказал ТАСС представитель телеканала.

Самолет Ту-154 пропал с радаров в 05:40 мск вскоре после вылета из Сочи. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе сотрудники Первого канала, НТВ, телеканала "Звезда", а также музыканты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Всего 84 пассажира и восемь членов экипажа. По данным Минобороны РФ, обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50 – 70 метров.

По факту крушения самолета СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия").