Генерал Конашенков: В Сочи вылетел замминистра обороны с комиссией

Самолет ТУ-134 Минобороны РФ, выполнявший плановый полет, вылетел из аэропорта Сочи в 05:25, в 05:27 его отметка пропала с радаров. На борту находились восемь членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, артисты Ансамбля им. Александрова и девять представителей СМИ. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В 1,5 км от побережья Сочи на глубине примерно 70 м обнаружены фрагменты корпуса самолета. В поисковой операции задействованы 4 судна, 5 вертолетов, беспилотные летательные аппараты, силы и средства наращиваются.

В Сочи вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра генералом армии Павлом Поповым.