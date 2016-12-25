Подтверждается информация о гибели доктора Лизы
Подтверждается информация о гибели в авиакатастрофе в Сочи доктора Лизы.
Фонд "Справедливая помощь" сообщил, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию рейсом Минобороны, но не располагает какой-либо информацией в связи с крушением борта, передает РИА Новости.
Глава СПЧ Михаил Федотов собирался лететь вместе с Елизаветой Глинкой в Сирию.
"Я знал, что она должна была лететь. Более того, мы собирались лететь вместе, но, к сожалению, разрешили только ей. И я знаю, что она поехала туда, чтобы отвезти медикаменты. Это не экскурсия, не увеселительная поездка, она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакию", – рассказал глава СПЧ.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.