Подтверждается информация о гибели доктора Лизы

Подтверждается информация о гибели в авиакатастрофе в Сочи доктора Лизы.

Фонд "Справедливая помощь" сообщил, что Елизавета Глинка вылетела в Сирию рейсом Минобороны, но не располагает какой-либо информацией в связи с крушением борта, передает РИА Новости.

Глава СПЧ Михаил Федотов собирался лететь вместе с Елизаветой Глинкой в Сирию.

"Я знал, что она должна была лететь. Более того, мы собирались лететь вместе, но, к сожалению, разрешили только ей. И я знаю, что она поехала туда, чтобы отвезти медикаменты. Это не экскурсия, не увеселительная поездка, она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакию", – рассказал глава СПЧ.