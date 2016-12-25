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25.12.2016 12:11

Саратовец «заминировал» дом на улице Маршала Новикова

Сообщение о том, что в одной из квартир дома 25 по улице Маршала Новикова заложено взрывное устройство, поступило по телефону «02» около 10 часов 24 декабря.

Как стало известно «Фонтанке», полиция осмотрела помещения дома, не эвакуируя жильцов, но ни взрывных устройств, ни иных опасных предметов не обнаружила.

Как установили оперативники, номер мобильного телефона, с которого звонил «доброжелатель», зарегистрирован на 34-летнего жителя Саратовской области.


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