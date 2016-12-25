На месте падения Ту-154 работают 10 спасательных судов

На месте крушения борта ТУ-154 Минобороны РФ в Черном море работают 10 спасательных судов: «Руслан», «Жемчуг», «Вельбот-383», катер «Алеот», МБ «Подводник», «Никифор Боярка», «Стрингер», «Пеллинг», теплоход «Радуга» и «Посейдон». Об этом «Фонтанке» сообщили в ФБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота».

К пункту назначения приближаются еще четыре судна: «Атлант», «Валерий Замараев», «Водолаз 32» и «Анатолий Веретехин». Экипаж аварийно-спасательного судна «Спасатель Демидов» пока ждет указаний.