Из Москвы в Сочи экстренно вылетел военный самолет
Самолет Ту-154М с позывнымм RFF9901 вылетел из московского аэропорта Чкаловский в Сочи. По данным трекера Flightradar24, самолет приписан к 223-му единому отряду Минобороны РФ. Код RFF используется для перевозки людей.
Напомним, утром 25 декабря при взлете из аэропорта Сочи потерпел крушение самолет Ту-154М Минобороны РФ.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.