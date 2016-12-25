Источник в Минобороны: На борту Ту-154 могли быть высокопоставленные военные

Министерство обороны РФ может пока не раскрывать полный список лиц, летевших на Ту-154, который упал под Сочи утром 25 декабря.

Как сообщил «Фонтанке» источник в Минобороны, на борту, вероятно, находились ещё несколько военнослужащих, в том числе высокопоставленных, фамилии которых пока не раскрываются.