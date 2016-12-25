Источник в Минобороны: На борту Ту-154 могли быть высокопоставленные военные
Министерство обороны РФ может пока не раскрывать полный список лиц, летевших на Ту-154, который упал под Сочи утром 25 декабря.
Как сообщил «Фонтанке» источник в Минобороны, на борту, вероятно, находились ещё несколько военнослужащих, в том числе высокопоставленных, фамилии которых пока не раскрываются.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.