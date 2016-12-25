Задержан петербуржец, обваривший кипятком свою мать

Уголовный розыск Васильевского острова изобличил в совершении преступления 26-летнего петербуржца, который до смерти обварил кипятком свою мать.

Как стало известно «Фонтанке», 11 декабря 52-летняя женщина была госпитализирована из своей квартиры в доме 48 по Малому проспекту с множественными ожогами туловища, верхних и нижних конечностей, в состоянии средней тяжести. 21 декабря она скончалась.

Как установили оперативники из «убойного» отдела УМВД по Василеостровскому району, 5 декабря дома во время ссоры её облил кипятком из чайника собственный сын.

Возбуждено уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей, подозреваемый задержан на двое суток. Решается вопрос о мере пресечения.