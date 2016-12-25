Упавший самолет Минобороны вылетал при простых метеоусловиях

Самолет Ту-154М Минобороны РФ, потерпевший крушение утром 25 декабря, вылетал из аэропорта Адлера при простых метеоусловиях.

Согласно авиационной метеосводке, около 5:20 по местному времени в аэропорту был ветер 4 м/с, видимость была без ограничений. В районе аэродрома наблюдались разрозненные облака, нижний край которых находился на уровне 1000 метров, а также сплошная облачность на высоте 2,5 километра.

В ремарке метеосводки указано, что горы в районе Адлера были скрыты. Однако этот фактор не должен был быть существенным, поскольку все взлеты в аэропорту Адлера выполняются в сторону моря, а следовательно, на пути борта не могло быть возвышенностей.

Добавим: сейчас, как видно с борта теплохода "Радуга", в районе крушения самолета работают спасательные катера.