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25.12.2016 11:32

В Южной Корее заявили о возможности ракет КНДР долетать до США к 2020 году

Баллистические ракеты КНДР смогут долетать до территории США к 2020 году. К такому выводу пришли эксперты из Института стратегии национальной безопасности Южной Кореи, передает «Ренхап».

Эксперты ожидают, что к 2020 году в КНДР создадут межконтинентальные баллистические ракеты, способные достигать территории США. При этом отмечается, что за последнее время в КНДР значительно увеличилось число ядерных боеголовок.

«Серьезность ядерной программы Северной Кореи заключается в быстром росте числа боеголовок, а также в их уменьшении и диверсификации. КНДР, по-видимому, смогла разработать ядерные боеголовки наравне с усилением ядерного оружия в ходе четвертых и пятых [ядерных] испытаний», — говорится в отчете.

В документе отмечается, что в пятом тесте мощность заряда составляла от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, тогда как в четвертом тесте — 7,9 килотонны.

Несмотря на частые неудачи при запусках, в КНДР смогут решить данные проблемы, а также начать успешные запуски баллистических ракет с подводных лодок — это вопрос времени, полагают эксперты. При этом под угрозой окажутся военные базы США не только на территории Южной Кореи, но и на территории Японии.

Ранее сообщалось, что в КНДР создают беспилотник с увеличенным радиусом действия.

 

Источник: «Газета.Ru»


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