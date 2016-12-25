На борту разбившегося Ту-154 находились двое петербуржцев
В самолете Минобороны, разбившемся под Сочи, было двое петербургских журналистов, работавших в Москве.
Согласно списку, представленному Министерством обороны, на борту Ту-154 находились Антон Губанков — начальник управления культуры Минобороны, который в 2008 – 2011 годах возглавлял Комитет по культуре правительства Петербурга, до этого работал в ленинградских и петербургских СМИ.
Второй петербуржец – Дмитрий Рунков, корреспондент телеканала «Звезда», до недавнего времени работавший на каналах 100ТВ и «Санкт-Петербург».
По данным «Интерфакса», найдены от пяти до семи тел погибших.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.