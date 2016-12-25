ФБР предупредило власти о возможных терактах от сторонников ИГ

Федеральное бюро расследований (ФБР) США предупредило местные американские власти о том, что боевики группировки «Исламское государство» призывают своих сторонников устраивать теракты на мероприятиях в честь Рождества в США. Об этом сообщает Reuters.

В бюллетене, который ФБР вручило местным властям, не говорится о конкретных угрозах. Подобное предупреждение со стороны бюро было сделано из-за излишней осторожности. Отмечается, что ранее на страницах сайтов ИГ в сети появился список американских церквей.

«ФБР имеет в виду подобные публикации на онлайн-ресурсах, призывающие к атакам на американские церкви. Как и при других подобных угрозах, ФБР отслеживает данный вопрос, пока подтверждается надежность [информации]», — сообщает бюро.

Также в документе упоминаются различные признаки подозрительного поведения, что может помочь полицейским вычислить потенциального террориста.

Ранее СМИ сообщили, что в Великобритании сохраняется угроза теракта ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.