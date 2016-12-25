На борту разбившегося Ту-154 могли находиться секретные документы
На борту разбившегося самолета Ту-154 могли находиться документы Министерства обороны РФ.
Как сообщает источник «Фонтанки» в Минобороны, Ту-154, так называемый «почтовик», перевозил большой объем военных бумаг, в том числе речь идет о секретных депешах.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.