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25.12.2016 11:16

Фонд Трампа не может быть ликвидирован: В отношении него ведется расследование

Фонд избранного президента США Дональда Трампа Trump Foundation не может быть ликвидирован, поскольку в отношении фонда до сих пор ведется расследование. Об этом сообщила пресс-секретарь главного прокурора Нью-Йорка Эми Спиталник.

«Фонд Трампа все еще находится под следствием и не может быть законно ликвидирован до тех пор, пока расследование не завершится», — написала Спиталник в твиттере.

Ранее Дональд Трамп заявил, что намерен ликвидировать собственный благотворительный фонд Trump Foundation, чтобы избежать конфликта интересов, когда он официально вступит в должность президента США.

 

Источник: «Газета.Ru»


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