Источник в Минобороны о крушении Ту-154: ФСБ отрабатывает версию теракта

Федеральная служба безопасности начала проверку всех лиц, которые могли иметь отношение к обслуживанию самолета Ту-154.

Как сообщает источник «Фонтанки» в министерстве обороны, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере. Силовики отрабатывают версию теракта.