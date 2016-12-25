Источник в Минобороны о крушении Ту-154: ФСБ отрабатывает версию теракта
Федеральная служба безопасности начала проверку всех лиц, которые могли иметь отношение к обслуживанию самолета Ту-154.
Как сообщает источник «Фонтанки» в министерстве обороны, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто мог подходить к судну в военном аэропорту Чкаловский и в Адлере. Силовики отрабатывают версию теракта.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.