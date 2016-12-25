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25.12.2016 10:49
12 Комментариев

Минобороны дает список людей на борту Ту-154. Доктор Лиза – в нем

Министерство обороны РФ на своем сайте опубликовало списки находившихся на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154.

В числе пассажиров, в частности, все-таки числилась доктор Лиза.

Впрочем, по некоторым, пока не проверенным данным, доктор Лиза покинула самолет в аэропорту Сочи и не полетела в Сирию. Об этом якобы рассказал СМИ источник из ее окружения.

Подтверждены имена начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова и руководитела ансамбля имени Александрова Валерия Халилова.

На борту находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова.

Приводим список.
 

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.


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комментарии пользователей (12)
jukigor
25 декабря 2016 г. 11:47
Б... Су..а не верю!!!
werius
25 декабря 2016 г. 11:34
Веселый фотограф: Вот полностью согласен.
mashinostroitel
25 декабря 2016 г. 11:27
Mafioza:
Некоторые ждать не хотят и на перегонки некрологи публикуют..
Журналисты — это их работа.
Mafioza
25 декабря 2016 г. 11:25
Веселый фотограф: Некоторые ждать не хотят и на перегонки некрологи публикуют..
Веселый фотограф
25 декабря 2016 г. 11:22
Так хочется, чтобы хотя бы Лизы там не было. Тяжело ждать.
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