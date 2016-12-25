Минобороны дает список людей на борту Ту-154. Доктор Лиза – в нем

Министерство обороны РФ на своем сайте опубликовало списки находившихся на борту разбившегося под Сочи самолета Ту-154.

В числе пассажиров, в частности, все-таки числилась доктор Лиза.

Впрочем, по некоторым, пока не проверенным данным, доктор Лиза покинула самолет в аэропорту Сочи и не полетела в Сирию. Об этом якобы рассказал СМИ источник из ее окружения.

Подтверждены имена начальника управления культуры Минобороны Антона Губанкова и руководитела ансамбля имени Александрова Валерия Халилова.

На борту находились 64 сотрудника ансамбля имени Александрова.

Приводим список.

