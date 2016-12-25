Военные вертолеты обнаружили обломки Ту-154 рядом с Сочи

Вылетевшие на поиск пропавшего самолета Ту-154М Минобороны РФ вертолеты обнаружили обломки в четырех километрах от торца взлетной полосы аэропорта Адлера. Об этом сообщают радиолюбители, прослушивающие частоты в районе крушения самолета.

Экипаж вертолета Ми-8 МО РФ сообщил об обнаружении на поверхности воды мусора, напоминающего вещи пассажиров и плавающее колесо самолета.

Летчики вертолет Ка-32 МО РФ доложили, что наблюдают обломки самолета.

До сих пор нет достоверной информации о регистрационном номере самолета. По данных опубликованных на авиационном сайте Radioscanner переговорах, это был 85572, по другим данным 85554.