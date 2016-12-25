Первого погибшего из самолета Минобороны нашли в море

В Черном море найдено первое тело погибшего в результате крушения борта Ту-154 Минобороны РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Находка сделана в шести километрах от берега Сочи. Тело подняли на борт спасательного судна.