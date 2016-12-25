Первого погибшего из самолета Минобороны нашли в море
В Черном море найдено первое тело погибшего в результате крушения борта Ту-154 Минобороны РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова.
Находка сделана в шести километрах от берега Сочи. Тело подняли на борт спасательного судна.
Справка:
Самолет Минобороны Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в 5.20 мск и пропал с радаров спустя 20 минут. По данным ведомства, на борту находились военнослужащие Вооруженных сил России, артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ.