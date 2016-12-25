Становится известно, кто был на борту пропавшего Ту-154

СМИ выясняют, кто был на борту пропавшего воздушного судна Минобороны.

На сайте телеканала «Звезда» сообщается о трех сотрудниках телеканала. Первый канал назвал имена трех своих сотрудников: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, они направлялись в Сирию, передает ТАСС.

Вместе с артистами ансамбля имени Александрова находился, по предварительным данным, художественный руководитель.

Информация о том, что в самолете летела «доктор Лиза», не подтверждается.

Напомним, вылетевший из Сочи Ту-154 пропал с радаров в начале восьмого утра. Он направлялся на авиабазу Хмеймим, где артисты собирались дать концерт.