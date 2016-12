Спасатели назвали предварительные версии крушения самолета Минобороны

В качестве основных версий падения Ту-154 Минобороны РФ спасатели пока рассматривают две причины: техническую неисправность и ошибку пилотирования. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника «Интерфакса», самолет разбился, не успев набрать высоту; сигналов бедствия он не подавал.

Сервис Filghtradar24 сообщает, что ему известно о крушении самолета Ту-154, но он не получал данные с борта.

We are aware of reports of a missing Russian Tu-154 that departed Sochi. We are checking now if we received data from the aircraft.