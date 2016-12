Военный ТУ-154 пропал с радаров

11:35

Официальный представитель СК РФ:

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия), по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования.



Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается.



11:25

Минобороны наращивает силы и средства на месте крушения "В районе поиска самолета сейчас задействованы четыре морских судна и пять вертолетов, работают беспилотные летательные аппараты. Силы и средства наращиваются", – сказал РИА официальный представитель МО Конашенков.

11:23

Совет по правам человека сообщает о гибели Доктора Лизы:

11:19

Предположительное место обнаружения обломков самолета можно определить по многофункциональному аварийно-спасательному судну "Спасатель Демидов", оно как раз рядом с Сочи:

11:10

"Сформирован пул психологов, психологи из Краснодара уже выезжают", - сообщила ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

"Все, что касается гостиниц, размещения родственников, этим занимается город, губернатор уже все соответствующие поручения дал", – добавила она.

10:56

10:54

Тем не менее, на настоящий момент так и не известна судьба Елизаветы Глинки – в списке МО РФ она есть, но точных данных, что она села в злополучный самолет – нет.

10:51

Состав экипажа Ту-154 85572:

1. м-р Волков Р.В.

2. к-н Ровенский А.С.

3. п/п-к Петухов А.Н.

4. к-н Мамонов А.В.

5. ст. л-т Парикмахеров В.Н.

6. м-р Трегубов В.А.

7. ст. л-т Сушков B.C.

8. ст. л-т Суханов А.О.

Список лиц, перевозимых на воздушном судне:

Военнослужащие:

1. гл Халилов В.М.

2. п-к Хасанов А.Б.

3. п-к Ваганов А.И.

4. п-к Иванов А.Ю.

5. п/п-к Колосовский А.В.

6. м-р Долинский А.И.

7. п-к Негруб А.Н.

8. к-н Абросимов С.С.

Федеральные государственные гражданские служащие:

1. Губанков А.Н.

2. Бадрутдинова О.Т.

Международная общественная организация «Справедливая помощь»:

1. Глинка Е.П.

Средства массовой информации:

1.Рунков Д.А.

2.Денисов В.В.

3.Сойдов А.А.

4.Лужецкий М.В.

5.Обухов П.К.

6.Пестов О.М.

7.Ржевский В.В.

8.Суранов А.А.

9.Толстов Е.В.

ФБГУ «Ансамбль им. Александрова»:

1. Сонников А.В.

2. Гужова Л.А.

3. Ивашко А.Н.

4. Бродский В.А.

5. Булочников Е.В.

6. Голиков В.В.

7. Осипов Г.Л.

8. Санин В.В.

9. Майоров К.В.

10. Буряченко Б.Б.

11. Бобовников Д.В.

12. Баздырев А.К.

13. Белоножко Д.М.

14. Бесчасинов Д.А.

15. Васин М.А.

16. Георгиян А.Т.

17.Давиденко К.А.

18.Денискин С.И.

19.Журавлев П.В.

20.Закиров P.P.

21.Иванов М.А.

22.Иванов А.В.

23.Котляр С.А.

24.Кочемасов А.С.

25.Кривцов А.А.

26.Литвяков Д.Н.

27.Мокриков А.О.

28.Моргунов А.А.

29.Насибулин Ж.А.

30.Новокшанов Ю.М.

31.Поляков В.В.

32.Савельев А.В.

33.Соколовский А.В.

34.Тарасенко А.Н.

35.Трофимов А.С.

36.Узловский А.А.

37.Халимон B.JI.

38.Штуко А.А.

39.Крючков И.А.

40.Ермолин В.И.

41.Быков C.JI.

42.Колобродов К.А.

43.Корзанов О.В.

44.Ларионов И.Ф.

45.Ляшенко К.И.

46.Михалин В.К.

47.ст.с-т Попов В.А.

48.Разумов А.А.

49.Серов А.С.

50.Шахов И.В.

51.Арчукова А.А.

52.Гильманова P.P.

53.Игнатьева Н.В.

54.Клокотова М.А.

55.Корзанова Е.И.

56.Пырьева Л.А.

57.Сатарова В.И.

58.Трофимова Д.С.

59.Хорошова Л.Н.

60.Цвиринько А.И.

61.Шагун О.Ю.

62.Гурар Л.И.

63.Сулейманов Б.Р.

64. Столяр И.В.

10:49

Тем не менее, пока официально версию теракта опровергают. Ошибка пилотирования, техническая неисправность – о таких версиях сообщают СМИ.

10:46

Помимо предыдущего сообщения есть и другие данные относительно погибшего борта:

"Этот борт так называемый "почтовик". На борту не было военных грузов (оружие, боеприпасы). Большой объем груза – военные документы. Секретные", – комментирует источник в МО.



10:45

Источник "Фонтанки" в министерстве обороны:

В Чкаловском и Адлере ФСБ проверяет всех, кто подходил к самолету. Работают по теракту.



10:39

Президент России Владимир Путин ждет, когда в ситуации с пропавшим с радаров самолетом Ту-154 Министерства обороны наступит полная ясность, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает "Газета" со ссылкой на «Интерфакс».

«Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, пока будет полностью прояснена картина», — сказал он.



Он также отметил, что вся информация докладывается главе государства постоянно по мере поступления новых деталей.

10:38

10:30

Сотрудник НТВ Евгений Толстов снял самолет в Чкаловском, откуда они должны были отправится в Латакию:

10:17

Предварительно: найдены обломки, документы журналистов и тело погибшего.

10:16

Еще о пропавших коллегах: Сообщается, что на борту были журналисты НТВ: корреспондент Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов, пишет "Ъ".

10:10

По уточненным данным6 на борту находились 8 членов экипажа и 84 пассажира, об этом ТАСС сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В связи с крушением самолета Минобороны РФ организована горячая линия, телефон: 8-800-100-1886.

10:05

Среди пассажиров, по данным СМИ, мог быть еще один петербуржец, ныне начальник управления культуры минобороны России Антон Губанков.

10:00

На борту мог находиться художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Валерий Халилов

10:00

На борту мог находиться художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Александрова Дмитрий Халилов

9:50

Недавно мы писали, что сервис Flightradar24 не может найти самоелт в своих базах данных. По данным эксперта "Фонтанки" Андрея Меньшенина, это может быть связано с тем, что сайт отслеживает только те воздушные суда, которые сообщают о своем местоположении. Военный борт мог этого не делать в открытом режиме.

9:45

Самолет мог быть застрахован СО "Согаз", в предыдущие ЧП с военнослужащими именно они отвечали за покрытие расходов. В частности, на сайте компании указано:

С 1 января 2015 года между Министерством обороны РФ и Страховой Группой «СОГАЗ» действует государственный контракт по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, граждан, призванных на военные сборы. Страхование производится в соответствии с законом № 52-ФЗ.

Размер страховых выплат военнослужащим будет определен после того, как в компанию поступят все необходимые документы.

9:40

Корреспондент "Первого канала" Дмитрий Рунков ранее работал в Петербурге, в частности, на каналах 100ТВ и "Санкт-Петербург":

9:38

По факту крушения самолета минобороны озбуждено уголовное дело

9:34

По информации "Ъ", на борту находились корреспондент "Первого канала" корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов, также трое сотрудников "Звезды".

Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/3181481

9:30

Также, если речь действительно идет о борте RA 85572, в сети на сайте radioscanner.ru появились переговоры с диспетчером аэропорта Сочи. Однако достоверно не известно, в какой день они происходили:

9:29

Конкретики на данный час немного: основная версия – самолет разбился над Черным морем, но не исключают, что и в горах Кавказа. Примечательно, что до сих пор известный сервис Flightradar24 (уж более часа) не может найти трек пропавшего с радаров борта.

At this point, it appears we did not receive data from the Russian Tu-154 that crashed after departure from Sochi.