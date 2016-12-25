В море нашли фрагменты Ту-154. Есть и другая версия исчезновения самолета Минобороны

Версия падения самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черное море подтверждается. Впрочем, есть и другая версия.

Как сообщает ТАСС, в воде в 6 километрах от берега найдены фрагменты конструкции, в частности стойка шасси Ту-154, и маслянистое пятно. Людей пока не обнаружено.

Но данным РИА Новости, в поисках участвует вертолет Ми-8 и семь морских судов. В готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Источник РИА Новости в силовых структурах предполагает, что самолет мог упасть в горах.

«По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края», — сказал источник.

Напомним, первые сообщения о пропаже с радаров самолета, вылетевшего из Сочи, появились в СМИ около 7:20. Борт с военными, артистами ансамбля имени Александрова и журналистами направлялся на авиабазу Хмеймим, где музыканты должны были дать новогодний концерт.