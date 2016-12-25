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25.12.2016 09:15
10 Комментариев

В море нашли фрагменты Ту-154. Есть и другая версия исчезновения самолета Минобороны

Версия падения самолета Минобороны РФ Ту-154 в Черное море подтверждается. Впрочем, есть и другая версия.

Как сообщает ТАСС, в воде в 6 километрах от берега найдены фрагменты конструкции, в частности  стойка шасси Ту-154, и маслянистое пятно. Людей пока не обнаружено.

Но данным РИА Новости, в поисках участвует вертолет Ми-8 и семь морских судов. В готовность приведены вертолеты Ка-32 в Сочи и Ми-8 в Геленджике.

Источник РИА Новости в силовых структурах предполагает, что самолет мог упасть в горах.

«По предварительным данным, пропавший Ту-154 прибыл в Сочи с подмосковного аэродрома Чкаловский для дозаправки. Он, скорее всего, упал в горной части Краснодарского края», — сказал источник.

Напомним, первые сообщения о пропаже с радаров самолета, вылетевшего из Сочи, появились в СМИ около 7:20. Борт с военными, артистами ансамбля имени Александрова и журналистами направлялся на авиабазу Хмеймим, где музыканты должны были дать новогодний концерт.


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комментарии пользователей (10)
Белый Кот
25 декабря 2016 г. 11:32
Vikilein:
В случае Тушек технеисправность исключать тоже нельзя.
Утром, по дороге на работу слушал РСН. Как водится, они быстренько нашли специалистов: титулованных и опытных лётчиков. Оба, независимо сошлись в следующем: 1. Ту 154 машина надёжная и многократно проверенная, мгновенный отказ систем с такими глобальными последствиями крайне маловероятен. 2. По совокупности признаков очень похоже на взрыв на борту.
mashinostroitel
25 декабря 2016 г. 11:03
Это вам не Вермахт под Москвой останавливать, до дальних подступов еще добраться нужно. Вспомните, как вы гоготали в голос, когда десантники США завязли в прибрежной полосе на учениях при высадке десанта. Они хоть дошли и высадиться смогли.
watcher44
25 декабря 2016 г. 10:44
Веселый фотограф: Да. Я по выдвигаемой версии — "разбился в горах". Если не ошибаюсь, уже был похожий эпизод в том же аэропорту, тоже при маневре над морем. Может и здесь, зацепил крылом при маневре, не набрав высоты...тогда остатки долго по инерции кувыркаться будут...
Веселый фотограф
25 декабря 2016 г. 10:38
watcher44: если из Сочи, то там вроде вылет прямо в море.
watcher44
25 декабря 2016 г. 10:26
Крушение в горной части, а в море, в километрах от берега стойка шасси...Здорово рвануло..Или зацепился при наборе высоты и постепенно разрушался в полете...
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