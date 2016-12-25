Пропал самолет Минобороны с артистами – возможно, упал в Черное море

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. По данным источника ТАСС в силовых структурах, он упал в Черное море. При этом погодные условия в районе инцидента хорошие.

На борту воздушного судна – 91 человек. Это военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.

Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим. Там музыканты должны были выступить на аэродроме с новогодней концертной программой.

Президент Владимир Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил.