Надежда Савченко создает собственную политическую партию

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко создала собственную политическую партию, о чем собирается официально заявить в понедельник, 26 декабря. Об этом она сообщила в Facebook.

Партия Савченко называется «РУНА» – «Движение (по-украински «рух». – Прим. ред.), реформы, революция украинского народа».

В декабре Савченко вышла из партии «Батькивщина», позднее ее исключили из парламентской фракции – из-за скандала, связанного со встречей Савченко с главами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске. В «Батькивщине» прямые переговоры с представителями ЛНР и ДНР раскритиковали. Также Савченко лишилась права представлять Украину в ПАСЕ. Сейчас она является внефракционным депутатом Рады, напоминает РИА Новости.

Сегодня Савченко заявила, что украинцы чувствуют, что нынешняя власть в стране не менее преступна, чем предыдущая. «Сейчас усиливают власть нынешнего президента. Но если народ чувствует на себе, что нынешняя власть не менее преступна, чем предыдущая, то стоит ли усиливать такого президента?» — отметила она в эфире телеканала «112 Украина».

Она также отметила, что на Украине сейчас нет государственной позиции, и сказала, что «уже начинает понимать, что народ прав».