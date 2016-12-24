Житель Подмосковья выкинул с балкона своего годовалого ребенка

Житель поселка Монино Щелковского района Московской области подозревается в убийстве своего маленького сына.

Как сообщает областное ГСУ СК, по версии следствия, ночью 24 декабря 25-летний мужчина, находясь у себя в квартире, – цитируем ГСУ – «взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона 8 этажа, после чего вернулся в комнату». Ребёнок умер.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, пункт «в», УК РФ (убийство малолетнего).

По непроверенным данным СМИ, причиной неадекватного поведения мужчины мог стать детский плач.