Мединскому не понравился буфет Омского цирка: "Где квас?"

Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал буфет Омского цирка, который открылся после масштабной реконструкции. Министру не понравился выбор зарубежных "гадостей", которыми предлагается перекусить детям. "Где квас?" – спрашивал чиновник. Об этом пишет издание "Суперомск".

Мединский в Омск приезжает регулярно. Так, в августе он открывал цирк после реконструкции. Однако ко Дню города объект сдать не успели, и министру пришлось еще раз наведаться с инспекцией уже в декабре.

В этот раз, по данным "Суперомска", его больше всего заинтересовал кольчужный костюм воина-реконструктора, с которым он столкнулся в ходе визита в Воскресенский собор. Ему министр задавал вопросы о том, сколько весит облачение, для чего предназначены и как крепятся различные его части.

В цирке Мединский раскритиковал стойку с продуктами питания: большую ее часть занимали шоколадные батончики и чипсы. "Все вредное! Это же гадость. А где квас и другая здоровая пища?" – вопрошал глава Минкультуры.

Гостей цирка Мединский поздравлять с обновлением арены в этот раз не стал. Зрителей поздравляли первый зампред правительства Андрей Новоселов, директор цирка Елена Агафонова и директор Росгосцирка Дмитрий Иванов. Агафонова, в частности, заявила: "Этот день мы приближали, как могли, и сегодня я счастлива видеть вас всех в обновленном цирке".