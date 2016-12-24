Квартиру на Гаванской тушили по повышенному номеру сложности

Серьезный пожар тушили вечером на Васильевском острове.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, возгорание началось в 20:20 в семиэтажном доме №33 по Гаванской улице. Огонь охватил 50 квадратных метров двухкомнатной квартиры на пятом этаже.

В 20:20 ранг пожара был повышен до №1бис. В 20:35 он был локализовал, в 20:45 ликвидирован. Работали 40 человек личного состава МЧС и восемь единиц техники.

«Сведения о пострадавших уточняются», – отмечается в сообщении управления.

Как рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пожарные спасли из квартиры мужчину, он жив.