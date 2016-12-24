В Ярославской области изъяли 135 литров ядовитого стеклоомывателя

Омыватель для автомобильных стекол с содержанием метанола изъят полицией в городе Любиме Ярославской области. Как сообщило региональное УМВД, 135 литров ядовитой жидкости нашли в одном из торговых павильонов.

Как показала проверка, проведенная в экспертно-криминалистическом центре, содержащийся в омывателе метанол мог вызывать отравление у водителей машин, которые бы стали использовать эту жидкость.

В отношении продавца возбуждено административное производство по ст. 14.2. КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Наказанием по данной статье для юрлиц может стать штраф до 40 тысяч рублей и конфискация опасного товара.