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24.12.2016 21:15

В Ярославской области изъяли 135 литров ядовитого стеклоомывателя

Омыватель для автомобильных стекол с содержанием метанола изъят полицией в городе Любиме Ярославской области. Как сообщило региональное УМВД, 135 литров ядовитой жидкости нашли в одном из торговых павильонов.

Как показала проверка, проведенная в экспертно-криминалистическом центре, содержащийся в омывателе метанол мог вызывать отравление у водителей машин, которые бы стали использовать эту жидкость.

В отношении продавца возбуждено административное производство по ст. 14.2. КоАП РФ "Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена". Наказанием по данной статье для юрлиц может стать штраф до 40 тысяч рублей и конфискация опасного товара.


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28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
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27.06.2016 09:00
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