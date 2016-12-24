"Фонтанка" показывает, как тестировали табло на новом стадионе

24 декабря на стадионе на Крестовском протестировали новое видео-табло, уникальное для России своими размерами

По информации "Фонтанки" испытание прошло успешно, тем самым были развеяны сомнения в том, успеют ли установить оборудование для матчей и концертов к моменту сдачи стадиона в эксплуатацию.

В качестве тестового видео на табло показали виды Петербурга.

"Фонтанка" уже писала, что это самый большой HD-экран – на других российских стадионах табло меньшего размера. Размер этого 31 на 11 метров. 30 метров это примерная высота 9-ти этажного дома.

Всего планируется поставить два таких экрана.

Напомним, что с закупкой табло связано уголовное дело, в связи с которым под арестом оказался вице-губернатор Марат Оганесян.