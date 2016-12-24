"Фонтанка" показывает, как тестировали табло на новом стадионе
По информации "Фонтанки" испытание прошло успешно, тем самым были развеяны сомнения в том, успеют ли установить оборудование для матчей и концертов к моменту сдачи стадиона в эксплуатацию.
В качестве тестового видео на табло показали виды Петербурга.
"Фонтанка" уже писала, что это самый большой HD-экран – на других российских стадионах табло меньшего размера. Размер этого 31 на 11 метров. 30 метров это примерная высота 9-ти этажного дома.
Всего планируется поставить два таких экрана.
Напомним, что с закупкой табло связано уголовное дело, в связи с которым под арестом оказался вице-губернатор Марат Оганесян.
© Фонтанка.Ру