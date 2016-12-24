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24.12.2016 20:40

Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины

Белоруссия в 2016 году реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. тонн украинской говядины. При этом есть вероятность, что объем достигает 30 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Я думаю, что может быть количество (объем реэкспортом говядины из Украину через Белоруссию – прим. ТАСС) минимум 15 тыс. тонн", – сказал он.

Поставки Украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 года из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго.

Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие "Георгий и сыновья" поставляло в Россию продукцию с украинского "Двенадцать мастеров". Российское ведомство уже ограничило поставки с этого предприятия. "У нас еще есть два предприятия, пока мы их не обнародуем. Потому что там ("Георгий и сыновья" – прим. ТАСС) очевидно, а на других мы запросили инспекцию", – пояснил руководитель Россельхознадзора.

Данкверт пояснил, что на 20 декабря Белоруссия поставила в Россию более 160 тыс. тонн говядины, против 130 тыс. тонн в прошлом году. При этом прироста производства этой продукции в Белоруссии Россельхознадзор не наблюдает. "Значит эта вся продукция из Украины", – сказал он.

Ранее Россельхознадзор неоднократно выражал претензии к Белоруссии из-за реэкспорта европейской продукции, которая попала под российское продэмбарго.


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