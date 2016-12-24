Иркутский СК призывает спасать детей: ищите кошек и стихи Бродского

На сайте управления Следственного комитета по Иркутской области в субботу, 24 декабря, появился текст под названием «Спасение детей от кибер преступлений».

«Современными идеологами и психиатрами иностранных разведок разработаны новые тактики уничтожения народонаселения посредством нейролингвистического программирования (НЛП), применяемыми в глобальной сети Интернет, – говорится в сообщении СК. – Эти методики применяются иностранными военными в подразделениях подготавливающих террористов, диверсантов, киллеров. В последнее время в Российской Федерации фиксируются массовые случаи применения этой тактической, изощренной войны на наших детях».

Родителям советуют постоянно анализировать страницы ребенка в социальных сетях. В качестве одного из наиболее значимых тревожных признаков называется сохранение фотографий китов, медуз, бабочек, единорогов и кошек. Поводом для беспокойства, по мнению авторов «инструкции», должно стать увлечения стихами Сергея Есенина и Иосифа Бродского.

Электронные кошельки, частое использование мессенджеров, установка пароля на телефон, увлечение аниме, использование анонимайзеров, установка приложений для онлайн-трансляций также включены в число подозрительных признаков.

Как указано в сообщении, «инструкция» разработана одноименной общественной организацией из Рязани.