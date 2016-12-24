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24.12.2016 20:24

Дед Мороз приехал к елке на Дворцовой на квадроцикле

Дед Мороз, прибывший в Петербург с официальным визитом из своей резиденции в Великом Устюге, зажег огни на главной городской елке на Дворцовой площади.
Дед Мороз приехал к елке на Дворцовой на квадроцикле

Дед Мороз, прибывший в Петербург с официальным визитом из своей резиденции в Великом Устюге,  зажег огни на главной городской елке на Дворцовой площади. Для жителей и гостей города состоялся праздничный концерт.

Петербуржцев, собравшихся на первое новогоднее мероприятие, поздравили губернатор города Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который пожелал детям «побольше подарков». «Видеть ваши счастливые глаза для нас – самая большая радость», – цитирует слова Макарова пресс-служба Законодательного собрания.

Дед Мороз приехал к елке на Дворцовой на квадроцикле


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С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
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