Дед Мороз приехал к елке на Дворцовой на квадроцикле

Дед Мороз, прибывший в Петербург с официальным визитом из своей резиденции в Великом Устюге, зажег огни на главной городской елке на Дворцовой площади.

Дед Мороз, прибывший в Петербург с официальным визитом из своей резиденции в Великом Устюге, зажег огни на главной городской елке на Дворцовой площади. Для жителей и гостей города состоялся праздничный концерт.

Петербуржцев, собравшихся на первое новогоднее мероприятие, поздравили губернатор города Георгий Полтавченко и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, который пожелал детям «побольше подарков». «Видеть ваши счастливые глаза для нас – самая большая радость», – цитирует слова Макарова пресс-служба Законодательного собрания.