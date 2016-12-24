Крупнейшее в Европе кошачье кафе открылось в Петербурге

Крупнейшее в Европе кошачье кафе, где будут постоянно жить 60 животных, открылось в Санкт-Петербурге. Это второе в городе заведение такого типа после известного котокафе "Республика кошек". Оно также станет филиалом городского Музея кошки.

"Обитателями нового котокафе "Республика котов" на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа, – рассказала ТАСС директор Музея кошки, ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева. – Это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов".

В день открытия в "Республике котов" было около 40 животных, но к концу дня их количество уменьшилось: несколько посетителей, побывавших на церемонии открытия, захотели взять животное домой. Это одна из основных задач нового котокафе, которое станет крупнейшей в городе площадкой пристройства бездомных животных. Акции по их раздаче проводятся музеем ежемесячно. В этом году с их помощью дом нашли более 700 животных.