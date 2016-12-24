Эрдоган планирует обсудить с Трампом создание безопасной зоны в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих планах обсудить создание в Сирии свободной от террористов зоны, передает ТАСС.
«Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону», — сказал он.
Он также отметил, что планирует обсудить данный вопрос с новым американским руководством после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция не позволит появиться новому государству на севере Сирии.