Эрдоган планирует обсудить с Трампом создание безопасной зоны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о своих планах обсудить создание в Сирии свободной от террористов зоны, передает ТАСС.

«Нам надо создать в Сирии зону, свободную от террористов, безопасную зону, а еще и бесполетную зону», — сказал он.

Он также отметил, что планирует обсудить данный вопрос с новым американским руководством после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция не позволит появиться новому государству на севере Сирии.